Донецк, 17 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили артобстрел поселка Майорск Донецкой Народной Республики. Об этом 17 декабря сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

(сс) Министерство обороны Украины БМ-21 «Град» ВСУ

По информации источника, факт обстрела был зафиксирован в 16:45 мск. По направлению н. п. Катериновка — н. п. Майорск было выпущено пять ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как передает ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о повреждении больницы и шести домов при обстреле города со стороны киевских боевиков.