Грозный, 17 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Противостоящие российским военным на Украине натовцы несут большие потери из-за своего невыгодного положения. Об этом сообщил 17 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав в своем Telegram-канале видео разгромленных позиций противника бойцами батальона «Запад-Ахмат».

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«Натовские силы, противостоящие российским спецподразделениям на Украине, находятся в крайне невыгодном положении. Грамотные и координированные действия наших бойцов раз за разом заставляют их нести существенные потери», — написал чеченский лидер.

Кадыров сообщил, что отряд «Запад-Ахмат» «похоронил в своих же окопах боевую группу противника», накрыв их позиции плотным артиллерийским огнем.

Как сообщило 17 декабря Минобороны РФ, за прошедшие сутки были ликвидированы около ста нацистских боевиков. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 344 самолета, 184 вертолета, 2675 БЛА, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня и другая военная техника.