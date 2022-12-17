Москва, 17 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на период действия санкций против российских спортсменов полностью имплементировала [реализовывала] Россия. Об этом 17 декабря заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Fanny Schertzer Спортивный арбитражный суд

«Действие санкций CAS завершено, все ограничения в отношении российских спортсменов по этому решению сняты. Об этом WADA (Всемирное антидопинговое агентство) официально проинформировало все заинтересованные стороны официальным письмом», — приводит его слова ТАСС.

Также глава Минспорта отметил, что Россия надеется и делает всё возможное для того, чтобы спортсмены нашей страны достойно возвратились на мировые спортивные арены и имели возможность выступать под своим национальным флагом и со своим гимном.

«На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS, в том числе по выполнению финансовых обязательств», — подчеркнул Матыцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действие ограничений на участие российских спортсменов в международных турнирах до четырёх лет не позволяет продлить WADA его регламент.