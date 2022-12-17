Будапешт, 17 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак не согласна с начавшимся трендом отрицания русской культуры. Об этом она 17 декабря сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после посещения балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в Будапеште.

Константин Сомов. Русский балет. 1930

«Мы осуждаем… не людей, не искусство и не культуру», — написала Новак.

Она также сообщила, что перед спектаклем приняла присягу у решивших получить гражданство ряда артистов из России, Казахстана, Белоруссии и с Украины. Президент заявила, что они решили остаться жить и работать в Венгрии.

Напомним, ранее Новак выступала против присоединения Венгрии к антироссийским санкциям. Она называла это нецелесообразным, так как они вредят тем, кто их вводит.