Анкара, 17 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию не вмешиваться в дела правосудия, занимаясь «игрой престолов». Такое заявление, как передает TRT, глава турецкого государства сделал на митинге в городе Мардин, говоря о суде в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Это внутриполитическая полемика, которую кое-кто пытается превратить в «игры престолов», — заявил глава Турции, отметив, что разгоревшиеся в стране споры не связаны с властью, президентом, либо нацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря суд приговорил мэра Стамбула к двум годам, семи месяцам и пятнадцати дням тюрьмы за оскорбление представителей Центризбиркома Турции и наложил запрет на занятие политической деятельностью.