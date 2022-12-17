Владивосток, 17 декабря, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Ход и результаты доследственной проверки по факту крупного пожара на складе во Владивостоке взяла под контроль прокуратура Первореченского района города. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в своём телеграм-канале.

ГУ МЧС России по Приморскому краю Пожарный

Уточняется, что пожаром охвачено два склада с продуктами питания, оборудованием и строительными материалами, при этом площадь возгорания составляет почти 2 тысячи квадратных метров и в работах по его ликвидации задействованы пять пожарных расчетов.

Также указывается, что, согласно предварительной информации, на загоревшихся объектах отсутствовала противопожарная сигнализация.

«Прокуратура Первореченского района города Владивостока поставила на контроль установление причин пожара, а также ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на складе во Владивостоке произошёл пожар, площадь которого составила около 1,1 тысячи квадратных метров.