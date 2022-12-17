Астана, 17 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Опрокидывание микроавтобуса на западе Казахстана 17 декабря привело к гибели ребёнка и травмам ещё у восьми несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

«В салоне находились 11 человек, в том числе девять детей 2010–2011 годов рождения, ехавшие из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу», — говорится в сообщении.

По данным министерства, авария произошла возле Актобе. Пострадавших детей доставили в больницу в данном городе.