София, 17 декабря, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Социалистическая партия Болгарии призвала президента страны Румена Радева не предоставлять Украине помощь в виде техники и вооружения. Об этом 17 декабря сообщает радиостанция BNR.

(сс) Министерство обороны Украины ВСУ

«Парламентская группа «БСП за Болгарию» призвала президента Румена Радева наложить вето на закон о ратификации соглашения о предоставлении Украине оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в призыве соцпартии указаны не только политические и моральные, но и юридические и конституционные причины наложить запрет.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что у Пентагона из-за поставок военного оружия и техники Киеву наблюдаются проблемы с обеспечением вооружением стран — членов Североатлантического альянса НАТО.