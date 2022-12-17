Донецк, 17 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками Будённовского района Донецка в ночь на 17 декабря получили повреждения больница и шесть домов. Об этом 17 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Убежище

Как указал Кулемзин, в настоящее время продолжает поступать информация о последствиях обстрела киевскими нацистами в ночь на 17 декабря Будённовского района Донецка.

«Так, повреждения получили три дома частного сектора, три многоквартирных жилых дома, здание городской больницы № 16. Выбито остекление окон, осколками посечены фасады зданий», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли несколько районов Донецка, а также Горловку, Пантелеймоновку, Озеряновку, Красный Партизан и Ясиноватую.