Вашингтон, 17 декабря, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Проблемы с обеспечением вооружениями стран НАТО наблюдаются у Пентагона из-за его военных поставок Киеву, пишут Энтони Капачио и Кортни Макбрайд в статье «Миллион снарядов и многое другое: Пентагон наращивает объёмы помощи Украине и увеличивает её запасы» для Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки вооружения киевскому режиму

Отметив, что Пентагон и его партнёры по НАТО вынуждены менять подходы к обеспечению вооружениями из-за заявлений американского руководства о том, что Киев будет получать оружие «сколько потребуется», авторы статьи пишут следующее.

Пентагон «ищет способы ускорить сборочные линии и переманить оружие производителей с более долгосрочными контрактами». При этом Киев продолжает настаивать на всё большем и более совершенном вооружении.

У США возникает риск, «что их собственные запасы некоторого наземного оружия будут истощены, если им внезапно потребуется защищаться, помогать Тайваню защищаться от Китая или противостоять военным силам Северной Кореи».

Киев требует артиллерийские снаряды, танки и «запускаемые с плеча» ракеты для отражения наземных атак России, напоминают авторы статьи.

По их данным, по состоянию на 9 декабря, США передали Украине более 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 180 тысяч снарядов калибра 105 мм, более восьми с половиной тысяч противотанковых ракет Javelin, 4,2 тыс. высокоточных артиллерийских снарядов Excalibur калибра 155 мм и 1,6 тыс. переносных ракет Stinger.

«Подобно тому, как пандемия коронавируса выявила недостатки в поставках всего — от микрочипов до кухонных шкафов, война на Украине и потребности её вооружённых сил показали, насколько уязвимым стал Пентагон для нехватки поставок», — пишут Капачио и Макбрайд.