Краснодар, 17 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Очередь грузовиков на Керченскую переправу сократилась более чем на 300 машин за минувшие сутки, сообщает 17 декабря пресс-служба администрации Краснодарского края.

Марина Каширская ИА REGNUM Паром на Керченской переправе

В пресс-службе заявили, что на парковке в поселке Ильич очереди на паром ждут 14 автомобилей. За минувшие сутки, как сообщили в пресс-службе, паромы «Керченский 2», «Лаврентий», «Ейск» и «Мария» перевезли в Крым 311 машин и 388 пассажиров.

В Краснодарском крае уточнили, что водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков в telegram-канале сообщил, что Украина начала новый этап информационной войны против региона.