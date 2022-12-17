Москва, 17 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею в рамках Кубка Первого канала одержала крупную победу над командой Казахстана со счетом 6:2. Игра проходила 17 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Константин Окулов (12’), Максим Джиошвили (15’), Александр Кадейкин (28’), Дмитрий Воронков (33’, 52’) и Кирилл Семенов (37’). Шайбы команды Казахстана забросили Кирилл Савицкий (3’) и Роман Старченко (43’).

На данный момент сборная России занимает первое место в турнирной таблице Кубка Первого канала 2022 года. Следом расположились команды Белоруссии и Казахстана соответственно. В заключительном матче турнира, который пройдет 18 декабря, российская сборная сыграет с белорусами.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось о намерении Всемирного антидопингового агентства WADA отстранить российских спортсменов от всевозможных международных официальных турниров.