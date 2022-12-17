Москва, 17 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравляет Андрея Филатова с переизбранием 17 декабря главой Федерации шахмат России (ФШР). Об этом официальный представитель Кремля заявил ТАСС.

(сс) Администрация президента России Андрей Филатов

«Все предыдущие годы показали его эффективность как менеджера, даже как тренера сборной, — сказал Песков. — Хочется пожелать ему успехов и дальше не покладая рук работать над тем, чтобы не только сохранять высочайший уровень российских шахмат, но и дальше нести шахматы в массы».

Песков также пожелал, чтобы Филатов в своей работе полагался на опыт многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова и самого молодого гроссмейстера в мире, Сергея Карякина, который также претендовал на пост председателя ФШР.

Напомним, Филатов является председателем Федерации шахмат России с 2014 года.