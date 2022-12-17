Песков поздравил Филатова с переизбранием главой Федерации шахмат России
Москва, 17 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравляет Андрея Филатова с переизбранием 17 декабря главой Федерации шахмат России (ФШР). Об этом официальный представитель Кремля заявил ТАСС.
«Все предыдущие годы показали его эффективность как менеджера, даже как тренера сборной, — сказал Песков. — Хочется пожелать ему успехов и дальше не покладая рук работать над тем, чтобы не только сохранять высочайший уровень российских шахмат, но и дальше нести шахматы в массы».
Песков также пожелал, чтобы Филатов в своей работе полагался на опыт многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова и самого молодого гроссмейстера в мире, Сергея Карякина, который также претендовал на пост председателя ФШР.
Напомним, Филатов является председателем Федерации шахмат России с 2014 года.