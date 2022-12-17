Берлин, 17 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Германии смогли обнаружить значительную часть похищенного в 2019 году из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод», сообщает 17 декабря портал Focus Online.

(сс) Tieul Дрезденский замок-резиденция

Сотрудники правоохранительных органов Дрездена и Саксонии смогли обнаружить в Берлине и изъять 31 реликвию, включая украшения.

Кража из музея Дрездена произошла 25 ноября 2019 года. Злоумышленники пробрались в здание музея и забрали содержимое, затем они скрылись на автомобиле. Руководство музея Дрездена не смогло оценить стоимость похищенного, поскольку украденные экспонаты были уникальными. Сообщалось, что воры украли более четырех тысяч драгоценных камней стоимостью около €110 млн и предметы XVIII века.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель центрального Тайваня, отбывавший срок за кражу более 200 000 книг и их последующую продажу через Интернет, вновь был приговорен к четырем годам тюремного заключения за кражу почти 3000 книг.

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