Донецк, 17 декабря, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Американские специалисты оказали содействие киевским боевикам в оснащении беспилотников, с помощью которых в декабре была совершена атака на российские аэродромы. Об этом в интервью RT заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

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Он подчеркнул, что эта информация сейчас перепроверяется.

«На Харьковском авиационном заводе одна из американских компаний помогала вооружённым формированиям [киевского режима] модернизировать, снабжать системой GPS американской те беспилотники, которые были использованы для нанесения [ударов] по аэродромам на территории РФ», ― уточнил врио главы ДНР.

Как сообщал ИА REGNUM, 5 и 6 декабря беспилотники пытались атаковать военные аэродромы в Курской, Рязанской и Саратовской областях. По данным Минобороны РФ, 5 декабря в результате инцидента погибли трое военнослужащих, ещё четверо были ранены. Дроны были перехвачены системой ПВО.

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Высокопоставленный чиновник киевского режима, несмотря на официальное молчание со стороны киевских властей, заявил американской газете Washington Post, что попытки атак на аэродромы России осуществлял режим Зеленского. По его словам, это были «украинские беспилотники».

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не располагает информацией об инцидентах с атаками беспилотников на российские военные аэродромы.