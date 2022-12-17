Москва, 17 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Видеозапись пуска ракет «Калибр» в ходе массированного удара по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики на захваченной режимом Киева территории Украины показало 17 декабря Минобороны России в ходе брифинга официального представителя российского военного ведомства генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Министерство обороны России Пуск крылатых ракет «Калибр-НК» с борта корабля

На представленных Минобороны кадрах запечатлён дневной пуск не менее двух крылатых ракет «Калибр-НК» с борта корабля.

«В пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — рассказал на брифинге Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) вооружённых формирований преступного режима Киева израсходовали значительный ресурс по специально запущенным российскими военными ложным целям.