Анкара, 17 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Анкара обвинила Афины в попытке перехватить турецкие боевые самолёты. Данное заявление распространила 17 декабря пресс-служба минобороны Турции.

Jerry Gunne ВВС Турции

По данным министерства, инцидент произошёл во время выполнения турецкими самолётами учебной миссии НАТО Nexus Ace над Эгейским морем. Греческие истребители якобы пытались осуществить перехват турецких бортов.

«Необходимый ответ был дан самолётами наших ВВС, и миссия НАТО была успешно завершена», — говорится в сообщении.

Напомним, Анкара летом 2022 года неоднократно обвиняла Афины в попытке помешать турецким самолётам участвовать в миссиях НАТО.