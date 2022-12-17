Варшава, 17 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Польша может начать «освободительный марш» на Украину 4 мая. До этого Варшава уже установила практически полный политический и финансовый контроль над Киевом, сообщила обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер. В намерениях совершить демарш она заподозрила Ярослава Качиньского — председателя правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS).

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

Диктатор Качиньский уже давно ведет подготовку к часу «В», то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы. Результатом первого этапа этого плана стало то, что Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям!» — считает Крамер.

Дата «освободительного марша» выбрана, по её словам, неслучайно. К этому времени киевские войска уже ослабнут, утратив «боевой потенциал» и не смогут воевать на двух фронтах одновременно.

По прогнозам обозревателя, Польша объявит на захваченных территориях Западной Украины референдум, в ходе которого будет установлено мнение граждан об отделении от Киева. Крамер считает, что он будет проведен 11 июля — дата знаменательная известными событиями Волынской резни в 1943 году.

Стоит отметить, что о планах Варшавы провести референдумы на территории западных областей Украины ранее не раз сообщал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.