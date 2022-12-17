Афины , 17 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. 17 декабря в Афинах (Греция) возле памятника советскому солдату на проспекте Сингру прошла акция против действий НАТО и фашизма на Украине.

Николай Кочергин. В небесах на земле и на море (фрагмент). 1941

«Это символическая акция, мы хотим обозначить свою позицию», — цитирует организаторов РИА Новости. Отмечается, что всего в акции участвовали около 50 человек, представляющих Всемирную Антиимпериалистическую платформу.

Также сообщается о проведении подобных акций в 30 городах 20 стран мира. 17 декабря в Белграде проходит форум Антиимпериалистической платформы.

Как передает ИА REGNUM, ранее 17 декабря в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщалось об обстреле шести населенных пунктов ДНР, среди которых Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Озеряновка, Красный Партизан и Ясиноватая.