Донецк, 17 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли несколько районов Донецка, а также Горловку, Пантелеймоновку, Озеряновку, Красный Партизан и Ясиноватую. Об этом 17 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

U.S.Army ВСУ

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 11:50 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Горловке, в 12:40 — шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 13:05 — три снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 13:20 — шесть мин калибра 120 мм по Озеряновке, а в 14:10 — четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Кроме того, отмечается, что в 14:30 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 14:45 — три снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой и в 15:30 — три и пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка и Красному Партизану соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел Донецка со стороны военных формирований киевского режима обошёлся без жертв, но есть пострадавшие.