Пекин, 17 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Китай направил в адрес США списки, содержащие 312 вопросов относительно допускаемых Вашингтоном нарушений общепринятых международных принципов справедливой рыночной конкуренции, сообщает 17 декабря китайское министерство коммерции.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Кроме того, на заседании ВТО в Женеве китайская сторона потребовала от Вашингтона дать письменные объяснения по поводу многочисленных односторонних протекционистских мер США. Американской стороне указали на отход «от многосторонних торговых механизмов, на нарушение экономических норм и правил рынка».

Китайское министерство коммерции подчёркивает, что США своей протекционистской политикой создают затруднения глобальным цепочкам поставок и подрывают стабильность.

«В соответствии с принципами ВТО Китай в два захода направил США списки из 312 письменных вопросов, — сообщает китайское торговое ведомство. — КНР выступила с инициативой, выразив озабоченность и указав на требования, выдвигаемые компаниями».

Например, китайская сторона недовольна тем, что американцы прибегают к помощи субсидий в международной торговле, в одностороннем порядке повышают пошлин на товары из Китая, злоупотребляют экспортными ограничениями и протекционистскими мерами.