Китай направил США 312 вопросов о нарушении правил рынка
Пекин, 17 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Китай направил в адрес США списки, содержащие 312 вопросов относительно допускаемых Вашингтоном нарушений общепринятых международных принципов справедливой рыночной конкуренции, сообщает 17 декабря китайское министерство коммерции.
Кроме того, на заседании ВТО в Женеве китайская сторона потребовала от Вашингтона дать письменные объяснения по поводу многочисленных односторонних протекционистских мер США. Американской стороне указали на отход «от многосторонних торговых механизмов, на нарушение экономических норм и правил рынка».
Китайское министерство коммерции подчёркивает, что США своей протекционистской политикой создают затруднения глобальным цепочкам поставок и подрывают стабильность.
«В соответствии с принципами ВТО Китай в два захода направил США списки из 312 письменных вопросов, — сообщает китайское торговое ведомство. — КНР выступила с инициативой, выразив озабоченность и указав на требования, выдвигаемые компаниями».
Например, китайская сторона недовольна тем, что американцы прибегают к помощи субсидий в международной торговле, в одностороннем порядке повышают пошлин на товары из Китая, злоупотребляют экспортными ограничениями и протекционистскими мерами.