Душанбе, 17 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Таджикистане действуют мошенники, которые от имени главы российской компании «Газпром» пытаются обмануть граждан. С таким предупреждением 17 декабря выступило МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

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Уточняется, что объявления с предложением стать участником инвестиционной программы, якобы запущенной Газпромом, злоумышленники публикуют в соцсетях.

«Эта группа в своих видео сообщает о том, что якобы председатель правления Газпрома вместе с парламентом Таджикистана с целью повышения уровня жизни жителей страны начали микроинвестиционную программу, которая направлена на получение выгоды путём инвестирования в фондовые, валютные и другие рынки», ― говорится в заявлении.

По данным МВД, объявления подобного характера мошенники размещают от имени ООО «Газпром Инвест», дочернего предприятия Газпрома.

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Стражи порядка предостерегли граждан от сотрудничества с неизвестными лицами, чтобы не попасть в ловушку мошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области сообщила, что телефонные мошенники, звонящие в Москву, начали представляться сотрудниками ФСБ России и склонять граждан к совершению терактов.