Ереван и Степанакерт опровергли обвинения Баку в обстрелах
В Армении и Нагорном Карабахе отреагировали на обвинения Азербайджана в обстрелах на границе
Ереван, 17 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Ереван опровергает обвинения Баку в обстрелах азербайджанских позиций возле границы. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба минобороны Армении.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нагорный Карабах
В ведомстве отреагировали на обвинения в обстрелах азербайджанских позиций из стрелкового оружия прошлой ночью.
«Минобороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию», — говорится в сообщении.
Кроме того, Степанакерт отреагировал на заявление Баку об обстрелах азербайджанских позиций с территории Нагорного Карабаха. В Арцахе также назвали обвинения «дезинформацией».
Стоит отметить, что за последние сутки Азербайджан трижды обвинял армянскую сторону в обстрелах. Каждый раз эти заявления опровергали.