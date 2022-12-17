Ереван, 17 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Ереван опровергает обвинения Баку в обстрелах азербайджанских позиций возле границы. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

В ведомстве отреагировали на обвинения в обстрелах азербайджанских позиций из стрелкового оружия прошлой ночью.

«Минобороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, Степанакерт отреагировал на заявление Баку об обстрелах азербайджанских позиций с территории Нагорного Карабаха. В Арцахе также назвали обвинения «дезинформацией».

Стоит отметить, что за последние сутки Азербайджан трижды обвинял армянскую сторону в обстрелах. Каждый раз эти заявления опровергали.