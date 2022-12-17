Владивосток, 17 декабря, 2022, 16:31 — ИА Регнум. На складе во Владивостоке произошёл пожар, площадь которого составила около 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

«По оперативным данным, сегодня в 13:30 (мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Карьерной во Владивостоке. <…> На данный момент площадь пожара составляет около 1,1 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что в работах по ликвидации возгорания участвуют 42 человека и задействованы 12 единиц пожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что два человека погибли и четверо пострадали в результате пожара на территории «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК).