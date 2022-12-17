Донецк, 17 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли село Широкая Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

(сс) Министерство обороны Украины БМ-21 «Град» ВСУ

По последним данным, в 15:55 мск со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по направлению н. п. Дзержинск — н. п. Широкая Балка было выпущено пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

На данный момент нет информации о разрушениях и пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали об одном пострадавшем мирном жителе при обстреле Донецка со стороны ВСУ 17 декабря.