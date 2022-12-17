Тунис, 17 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Тунисе проходят выборы в нижнюю палату парламента — Ассамблею народных представителей (АНП). Избирательная кампания проводится досрочно. В ходе неё необходимо распределить 161 мандат. Конкурс составляет около пяти человек на место, сообщает радиостанция Mosaique FM.

(сс) Sami Mlouhi Парламент Туниса

Как отметил президент Каис Саид, нынешние выборы — это возможность восстановить законные права граждан.

«Это историческая возможность восстановить ваши законные права. Мы порвали с теми, кто развалил страну», — заявил он в своем обращении к народу Туниса.

В выборах не участвует ряд оппозиционных партий, входящих в альянс «Фронт национального спасения». У них было в общей сложности 11 мандатов из 217 в парламенте Туниса, когда Саид распустил его в марте 2022 года.

Напомним, до этого, в июле 2021 года, на фоне массовых акций протеста президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента. Он объявил об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши и лишил неприкосновенности всех депутатов. Новое правительство страны было сформировано в октябре 2021 года.