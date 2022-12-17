Из-за антироссийских санкций в Европейский суд подано более 60 исков
Люксембург, 17 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Шесть десятков исков подано в Европейский суд юстиции из-за антироссийских санкций, пишет 17 декабря Bild am Sonntag. Среди подателей исков — бизнесмены и компании из России и Белоруссии.
(сс) Luxofluxo
Европейский суд
Подан 61 иск — теми, кто оказался в чёрном списке Европейского союза. Санкции против них ввели из-за поддержки спецоперации ВС РФ на Украине.
У этих людей и компаний находящиеся на Западе активы оказались замороженными: иски поданы по поводу незаконности этих действий ЕС.
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Напомним, накануне, 16 декабря, в санкционные списки ЕС были добавлены 141 человек и 49 компаний из России.