Люксембург, 17 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Шесть десятков исков подано в Европейский суд юстиции из-за антироссийских санкций, пишет 17 декабря Bild am Sonntag. Среди подателей исков — бизнесмены и компании из России и Белоруссии.

(сс) Luxofluxo Европейский суд

Подан 61 иск — теми, кто оказался в чёрном списке Европейского союза. Санкции против них ввели из-за поддержки спецоперации ВС РФ на Украине.

У этих людей и компаний находящиеся на Западе активы оказались замороженными: иски поданы по поводу незаконности этих действий ЕС.

Читайте также: ЕС ввел санкции против Вооруженных сил России

Напомним, накануне, 16 декабря, в санкционные списки ЕС были добавлены 141 человек и 49 компаний из России.