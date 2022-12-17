Париж, 17 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Поведение главы режима Киева Владимира Зеленского, который не желает вести переговоры с Москвой о мирном урегулировании конфликта на территории Украины, является безумием и безответственностью. Об этом 17 декабря заявил французский политик Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский вновь заявляет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией! Это полное безумие и безответственность!» — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Филиппо призвал прекратить поставлять вооружение и деньги киевскому режиму, который он считает упрямым, опасным, коррумпированным и старающимся затянуть конфликт на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Мальта отказались поставлять оружие на Украину, потому что это не приблизит урегулирование ситуации в стране.