Берлин, 17 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Решение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о переименовании зала в здании министерства вызвало недовольство и критику со стороны потомков германского канцлера Отто фон Бисмарка. Об этом сообщает журнал Spiegel

Вильгельм Кампхаузен. Наполеон III в плену у Бисмарка. 1878

Читайте также: Глава МИД ФРГ Бербок стала объектом нападок пользователей Сети

Уточняется, что речь идёт о комнате, носившей имя основателя германского министерства иностранных дел Бисмарка, которую МИД ФРГ намерен переименовать в «зал германского единства».

«Министр иностранных дел, занимающаяся морализаторством, не справилась со своими обязанностями. Она не только негативно относится ко многим другим странам, но и искажает историю в своей собственной стране», ― отмечается в заявлении семьи Бисмарк.

Потомки Бисмарка заявили, что они «в ужасе» от таких планов Бербок, считая, что «достижения первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, которые и сегодня приносят Германии пользу, игнорируются». Один из представителей семьи, Александр фон Бисмарк, обвинил главу МИД ФРГ в недостаточной степени исторического сознания.

Ранее по теме: Вучич назвал лицемерным заявление главы МИД ФРГ по Косову

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не первый раз становится объектом критики. Так, недавно после слов о том, что президент России Владимир Путин «хочет сломить украинцев», пользователи Сети усомнились в её умственных способностях.