Бухарест, 17 декабря, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Азербайджану, Грузии, Румынии и Венгрии нужно стать «одной командой» в рамках сотрудничества с Евросоюзом в сфере энергетики. Об этом 17 декабря заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на брифинге в Бухаресте.

Иван Шилов ИА REGNUM Гейдар Алиев

Он отметил, что подписанное между указанными странами четырёхстороннее соглашение о развитии и транзите «зелёной энергии» будет иметь большое значение для обеспечения энергетической безопасности Европы.

По словам Алиева, правительство Азербайджана заключило соглашение с международной компанией о создании в республике мощностей для выработки возобновляемой энергии.

«Компания планирует инвестировать в создание в Азербайджане мощностей для производства до 12 ГВт ветровой и солнечной энергии. Таким образом, для первой фазы азербайджанского экспорта должно быть создано не менее 3 ГВт дополнительных передающих мощностей», — сообщил Алиев.

Напомним, Азербайджан планирует проложить электрокабель через Грузию и по дну Чёрного моря в Румынию и Венгрию. В Евросоюзе согласились финансировать проект.