Париж, 17 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В столице Франции задержали представителей ультраправых организаций, которые пытались устроить драку после полуфинала чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре, сообщает 17 декабря парижская прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В прокуратуре Парижа заявили, что семь задержанных во Франции в ночь на 15 декабря за попытку устроить драку с марокканскими болельщиками предстанут перед французским судом.

Сообщается, что среди подсудимых есть 24-летний лидер одной из ультраправых группировок, известный французской полиции по беспорядкам на предвыборном митинге под Парижем в 2021 году.

Напомним, массовые беспорядки произошли в ряде городов Франции в ночь на 15 декабря после полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором Франция обыграла сборную Марокко со счетом 2:0.

Как передавало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой отправится в Катар на финал чемпионата мира по футболу, который состоится 18 декабря.