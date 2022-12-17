Москва, 17 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Советский и российский шахматист и двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов избран на должность почетного президента Федерации шахмат России, сообщается в пресс-службе ФШР 17 декабря.

Duma.gov.ru Анатолий Карпов

«Съезд поддержал предложение главы ФШР избрать многократного чемпиона мира, депутата Государственной думы Анатолия Карпова на должность почетного президента Федерации шахмат России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 15 ноября Анатолий Карпов был выписан из больницы спустя две недели после госпитализации после получения черепно-мозговой травмы и перелома шейки бедра в результате падения.