Москва, 17 декабря, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны (ПВО) вооружённых формирований преступного режима Киева израсходовали значительный ресурс по специально запущенным российскими военными ложным целям. Об этом 17 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что также в ходе этого были установлены позиции четырёх радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов С-300 ВСУ в Днепропетровской области и захваченной Киевом части Запорожской области, которые затем были уничтожены.

«В результате непрофессиональных действий украинских расчётов ПВО причинён ущерб гражданской инфраструктуре на земле», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что массированным высокоточным ударом российских военных по захваченной Киевом территории Украины 16 декабря была сорвана переброска зарубежных оружия и боеприпасов боевикам ВСУ.