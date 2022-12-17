Афины , 17 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Лодка с мигрантами разбилась у берегов греческого острова Лесбос, передает портал Newsbomb.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Согласно полученным данным, портовым работникам у побережья острова удалось спасти 34 мигранта, двое из них получили легкие ранения ног, но погиб двухмесячный ребенок.

Известно, что пластиковая лодка с беженцами в основном африканского происхождения разбилась о скалы в районе Фара вблизи острова Лесбос. Спасатели достали из воды маленького мальчика, которого доставили в больницу. Там медики констатировали его смерть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании намерены оперативно высылать всех незаконно прибывших в страну граждан.

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