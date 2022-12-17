Москва, 17 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Авиапассажирам напомнили, что у них есть права, которыми они могут воспользоваться на фоне задержки рейсов, наблюдаемой из-за непогоды, сообщили 17 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Ведомство напомнило, что «задержкой рейса признаётся перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолёта при отправке и (или) в полёте». В этой ситуации пассажир имеет право отказаться от полёта.

«Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным», — говорится в сообщении.

Другим правом является право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Пользуясь этим правом, пассажир может обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков, которые он понёс в связи с задержкой рейса. Например, из-за этого у пассажира могли сорваться заранее оплаченные экскурсии или пассажир опоздал из-за задержки самолёта на поезд.

Также пассажир имеет право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения, сообщает ведомство, уточняя:

«Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолёта, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика».

У пассажира также есть право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг, включая организацию хранения багаж, предоставление комнат матери и ребёнка пассажиру с ребёнком в возрасте до семи лет, обеспечение прохладительными напитками, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов.

«При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время», — сообщает ведомство, напоминая, что пассажир также имеет право рассчитывать на размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное время, а также на доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.