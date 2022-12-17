Бухарест, 17 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Грузия будет посредником объединения электролиний Азербайджана с Венгрией и Румынией и таким образом поможет Евросоюзу соединиться со всем Закавказьем. Об этом 17 декабря заявил на брифинге в Бухаресте грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

Он прокомментировал подписание соглашения Тбилиси, Баку, Будапештом и Бухарестом о партнёрстве в области «зелёной энергии» и её поставки в ЕС.

«Грузия имеет огромный потенциал в производстве и экспорте возобновляемой энергии, что внесёт свой вклад в укрепление энергетической безопасности Европы», — сказал Гарибашвили.

Он пообещал, что Грузия станет надёжным транзитным партнёром в цепи доставки ресурсов бассейна Каспийского моря в страны ЕС. По мнению премьер-министра страны, партнёрство европейских стран и стран Закавказья выходит на новый уровень.

Стоит отметить, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая присутствовала на подписании соглашения в Бухаресте, заявила, что участие Грузии в данном проекте сделает республику «хабом» электроэнергии для ЕС.