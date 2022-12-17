Москва, 17 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Москве избрана мера пресечения адвокату из Карачаево-Черкесии Марине Джантемировой за попытку пронести в СИЗО «Матросская тишина» запрещённые предметы. Об этом 17 декабря сообщили в Преображенском суде российской столицы.

Сизо-матросска.рф СИЗО «Матросская Тишина»

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Служители Фемиды вынесли решение об аресте подозреваемой.

«Постановлением Преображенского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Джантемировой Марины Заудиновны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля», ― цитирует ТАСС представителя судебной инстанции.

Отмечается, что решение суда пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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Напомним, Джантемирова попыталась пронести в СИЗО колоду карт, мобильные телефоны и флакон с сильнодействующими веществами. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 234 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ»). Эта статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре попытка доставки крупной партии средств сотовой связи и комплектующих к ним была пресечена сотрудниками казанской исправительной колонии №2.