София, 17 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Болгарии инициировано расследование по поводу подозрения Болгарского народного союза «Шипка» в связях с Россией. Общественную организацию подозревают также в попытке совершить госпереворот в Болгарии. С поручением провести проверку обратилась к спецслужбам прокуратура республики, пишет Sofia Globe.

Болгарский союз «Шипка». Военный союз.

«Прокуратура Болгарии поручила государственному агентству по национальной безопасности расследовать обвинения в адрес военизированной организации «Военный союз — Болгарский национальный союз «Шипка» в связи с преступлениями против республики», — говорится в сообщении.

Известно, что Болгарский народный союз «Шипка» был создан в 2014 году отставными военными. Организацию подозревали в связях со спецслужбами РФ.

Ранее СМИ Болгарии сообщали о том, что генпрокурор страны Иван Гешев назвал организацию проводником «российского влияния». Он также считает, что союз «Шипка» представляет угрозу для европейской национальной безопасности.