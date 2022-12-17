Рим, 17 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Конференция по Балканам, в том числе для урегулирования косовского конфликта, пройдёт в итальянском городе Триесте в 2023 году. Об этом 17 декабря сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни телеканалу Sky TG24.

Nick Savchenko г. Триест. Италия

По словам главы МИД Италии, большая напряженность существует между Косово и Сербией. На границе стоят итальянские солдаты, которые гарантируют стабильность. На фоне всех событий Италия организует в Триесте в январе 2023 года конференцию по Балканам для подготовки политических инициатив, пояснил Антонио Таяни.

Ранее сообщалось, что обстановка в Косове обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного государства начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии. Сербское население было вынуждено дать отпор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что страны Запада собираются принудить Сербию согласиться с «государственностью» непризнанного Косова.