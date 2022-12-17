Москва, 17 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Массированным высокоточным ударом российских военных по захваченной Киевом территории Украины 16 декабря была сорвана переброска зарубежных оружия и боеприпасов боевикам ВСУ. Об этом 17 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

«В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что массированный высокоточный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики на захваченной Киевом территории Украины провели 16 декабря российские военные.