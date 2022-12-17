Купянск, Украина, 17 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ уничтожен российскими военными в ходе спецоперации на территории Харьковской области, сообщил 17 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточняется, что уничтожению подвергся пункт дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе города Купянска.

Кроме того, поражены 53 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Удары нанесены в 89 районах зоны проведения СВО по украинским боевикам и военной технике.