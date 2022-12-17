Москва, 17 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Тренер профессиональных российских боксеров Александра Поветкина и Константина Цзю Валерий Белов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом 17 декабря сообщает агентство ТАСС со ссылкой на команду Поветкина.

Тренер Валерий Белов

За 40 лет тренерской работы через руки Валерия Белова прошли десятки знаменитых боксеров, среди которых чемпион Европы и мира Константин Цзю, а также победитель Олимпийских игр 2004 года, чемпионата мира и Европы Александр Поветкин.

В последнее время Валерий Белов проживал в Московской области и тренировал молодых боксеров в спортивном клубе «Витязь».

Как передает ИА REGNUM, ранее пресс-служба чемпионата Италии по футболу сообщала о кончине известного сербского футболиста и тренера Синиши Михайловича вследствие рецидива лейкемии.