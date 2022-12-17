Берлин, 17 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Германии открылся первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), сообщает телеканала Welt.

Axel Hindemith Вильгельмсхафен

На открытии нового терминала в Вильгельмсхафене канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет сделано всё, чтобы стать независимыми от поставок газа из России и обеспечить для страны снабжение энергоносителями.

Канцлер ФРГ напомнил, что многие не верили в то, что в Вильгельмсхафене терминал появится уже в 2022 году, однако его удалось построить в кротчайшие сроки.

Сообщается также, что в Вильгельмсхафене пришвартовалось судно Höegh Esperanza с сжиженным газом из Нигерии, которое было загружено в Испании. По прогнозам, этого объема газа хватит для 50 000 домохозяйств на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в условиях энергокризиса страна сможет пережить эту и следующую зимы.