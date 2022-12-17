Москва, 17 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Массированный высокоточный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики на захваченной Киевом территории Украины провели 16 декабря российские военные. Об этом 17 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что все цели удара были достигнуты и все назначенные для ударов объекты были поражены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные нанесли удар по киевским боевикам на купянском направлении.