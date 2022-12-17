Москва, 17 декабря, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Средства ПВО России за сутки сбили два беспилотника ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает 17 декабря Минобороны России.

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«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Залиман ЛНР», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, по данным ведомства, ВС РФ перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Токмак Запорожской области и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Розовка и Бараниковка Луганской Народной Республики.

Сообщается, также, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотников, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что на сегодняшний день никаких изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» в части сроков службы в армии не вносилось.