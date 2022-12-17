Москва, 17 декабря, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России нанесли упреждающий удар по боевикам ВСУ под Лиманом в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На краснолиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населённого пункта Колодези», — говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, у противника были ранены и убиты до 30 военнослужащих. Также бойцы ВС РФ уничтожили две бронемашины и два пикапа.

Кроме того, в Минобороны сообщают об успехах российских войск на донецком и южнодонецком направлениях.