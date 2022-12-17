Москва, 17 декабря, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по киевским боевикам на купянском направлении. Об этом 17 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

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«На купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области», ― говорится в новой сводке, опубликованной в оборонном ведомстве.

Уточняется, что в результате уничтожено до 40 военнослужащих киевского режима, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее в районе города Купянска (Харьковской области) российские военные в ходе спецоперации уничтожили склад боеприпасов бандеровской армии.

14 декабря на купянском направлении ВС России упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, а также ударами армейской авиации сорвали попытки атак боевиков киевского террористического режима.