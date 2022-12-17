Москва, 17 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В направлении Донецка подразделения ВС РФ ведут активные наступательные действия. Были отбиты несколько вражеских попыток контратаковать в районе населенных пунктов Опытное и Бахмутское. Потери киевских оккупантов составили свыше 30 человек и семь единиц автотехники, сообщили 17 декабря в ходе брифинга Министерства обороны РФ.

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При проведении наступательных действий наши войска заняли выгодные рубежи и позиции. Попытки нацистских военных контратаковать российские подразделения в районе Бахмутское и Опытное в ДНР потерпели неудачу.

«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, а также семь автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.