Красный Лиман, ДНР, 17 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Пункт временной дислокации иностранных наёмников уничтожен в ДНР ударом, нанесённым ВС РФ в рамках спецоперации на Украине, сообщил 17 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Уточняется, что операция проведена в районе населённого пункта Красный Лиман.

Как сообщало ИА REGNUM, Народная милиция ранее проинформировала, что на территории ДНР за сутки в рамках СВО уничтожено свыше трёх десятков боевиков ВСУ.