Донецк, 17 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Вооруженным силам Российской Федерации за сутки удалось уничтожить две украинские диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга 17 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что в ходе специальной военной операции за последние 24 часа на южнодонецком направлении активными действиями российских войск уничтожено до 35 украинских военнослужащих, а также два бронетранспортера.

Как передает ИА REGNUM, на брифинге 16 декабря представитель Минобороны Конашенков сообщил об уничтожении 20 боевиков ВСУ в Харьковской области.